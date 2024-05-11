Elazığ'da kayganlaşan yolda asfalt yüklü tanker devrildi, 1 kişi yaralandı

Elazığ'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan asfalt yüklü tankerin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Maden-Ergani karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı yağıştan dolayı kayganlaşan yolda asfalt yüklü tanker devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ