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Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı

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Elazığ'da etkili olan sağanak yağış, hayatı adeta felç etti. Bir anda bastıran doluyla karışık sağanak sonrasında caddeler adeta dereye dönerken vatandaş ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan sağanak yağış, hayatı adeta felç etti. Bir anda bastıran doluyla karışık sağanak sonrasında caddeler adeta dereye dönerken vatandaş ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kuvvetli sağanak Elazığ'da etkili oldu. Akşam üzere başlayan doluyla karışık gök gürültülü sağanak yağmur, kentin birçok noktasında hayatı durma noktasına getirdi. Cadde ve sokaklar adeta dereye dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bu gece saatlerinden itibaren 13.05.2024 Pazartesi akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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