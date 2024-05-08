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Elazığ'da Yakalanan Yılanın İsmi Güldürdü

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Elazığ'da bir kişi boş arazide kenetlenen yaklaşık 2 metrelik yılanı görünce, 'Ahtapot Necdet' diyerek o anları kayıt altına aldı. Adamın konuşmasını dinleyenler gülmekten kendilerini alamadı.

Elazığ'da bir kişi boş arazide kenetlenen yaklaşık 2 metrelik yılanı görünce, "Ahtapot Necdet" diyerek o anları kayıt altına aldı. Adamın konuşmasını dinleyenler gülmekten kendilerini alamadı.

Olay, Elazığ'ın merkeze bağlı Ancuz köyünde yaşandı. Şerif Kılıç isimli vatandaş, boş bir arazide gezerken otların arasında kenetlenmiş bir şekilde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı fark etti. Bunun üzerine cep telefonu ile yılanı görüntüleyen Kılıç'ın konuşması dinleyenleri güldürdü. Kılıç, yılanı görünce, "Ahtapot Necdet, kobra Necdet. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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