Elazığ'da 25 yaşındaki Dilara Günana'dan haber alınamıyor

Elazığ'da 3 gün önce evden çıkan 25 yaşındaki Dilara Günana'dan haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye 25 yaşındaki Dilara Günana, sabah evden çıktı. Akşama doğru ailesi Dilara'ya ulaşmak istedi. Telefonun saatlerce kapalı olmasından şüphelenen aile durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Baba Fevzi Günana yaptığı açıklamada, "Sabah evden çıktıktan sonra bir daha haber alamadık. Telefonu kapalı. Çocuğumuzun bulunmasını istiyoruz. 3 gündür haber alamıyoruz. Perişan durumdayız. Durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdik. Arama çalışmaları sürüyor" dedi. - ELAZIĞ