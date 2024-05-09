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Elazığ'da Salep Bitkisi Toplayan 4 Kişiye İdari Para Cezası

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 98,5 kilogram salep bitkisi toplayan 4 kişiye idari para cezası kesildi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 98,5 kilogram salep bitkisi toplayan 4 kişiye idari para cezası kesildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Karakoçan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen önleyici kolluk devriye faaliyeti esnasında O.S., İ.S, S.S. ve C.S. isimli şahısların salep bitkisi topladıkları tespit edildi. Şahısların topladıkları 98,5 kilogram salep bitkisi, el konularak Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Salep bitkisi toplayan şahıslara "biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan idari para cezası uygulandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karakoçan Jandarma Elazığ Doğa Suç 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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