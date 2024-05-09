Elazığ'da 130 Kilogram Salep Bitkisine El Konuldu
Elazığ'da jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda toplam 130 kilogram salep bitkisine el konuldu. 8 kişiye, 'Biyoçeşitliliği Tahrip Etme' suçundan 3 milyon 100 bin lira idari para cezası kesildi.
Elazığ'da son 15 gün içerisinde jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda toplam 130 kilogram salep bitkisine el konuldu. 8 kişiye, 'Biyoçeşitliliği Tahrip Etme' suçundan 3 milyon 100 bin lira idari para cezası kesildi.
Elazığ'da jandarma ile DKMP ekipleri tarafından 15 günde yapılan doğa koruma ve kontrol faaliyetlerinde, doğadan salep toplayarak biyoçeşitliliğe zarar veren 8 kişi tespit edildi. Yapılan çalışmada topladıkları 130 kilogram salep bitkisine el konuldu. Salep bitkisi, Elazığ DKMP Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, 8 kişiye "Biyoçeşitliliği Tahrip Etme" suçundan 3 milyon 100 bin lira idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen salep soğanları ekipler tarafından tekrar doğaya kazandırıldı.
Kontrol faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi. - ELAZIĞ