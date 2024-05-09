Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ve İl Spor Dalı Temsilciliği tarafından Elazığ'da Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası düzenlendi.

2024 yılı faaliyet programında yer alan Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası 9 Mayıs Perşembe günü olimpik yüzme havuzunda toplam 8 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Şampiyonada, 2011 doğumlular 50 metre otizm kategorisinde 1. Bedirhan Aslan 2014 doğumlular 50 metre otizm kategorisinde 1. Hasan Semih Erol, 2006 doğumlular 50 metre mental kategorisinde 1. Yiğit Kaan Ateş, 2011 doğumlular 50 metre mental kategorisinde 1. İsmail Yıldırım, 1994 doğumlular 50 metre down kategorisinde 1. Alperen Aydın 1997 doğumlular 50 metre down kategorisinde 1. Metehan Dikbaş oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ve İl Spor Dalı Temsilciliği tarafından düzenlenen Özel Sporcular Yüzme İl Şampiyonasına toplam 8 sporcumuz katıldı. Şampiyonada kıyasıya mücadele ile kulaç atarak dereceye giren sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ