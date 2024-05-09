Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ve İl Spor Dalı Temsilciliği tarafından Elazığ'da düzenlenen Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası'nda 8 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ve İl Spor Dalı Temsilciliği tarafından Elazığ'da Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası düzenlendi.

2024 yılı faaliyet programında yer alan Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası 9 Mayıs Perşembe günü olimpik yüzme havuzunda toplam 8 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Şampiyonada, 2011 doğumlular 50 metre otizm kategorisinde 1. Bedirhan Aslan 2014 doğumlular 50 metre otizm kategorisinde 1. Hasan Semih Erol, 2006 doğumlular 50 metre mental kategorisinde 1. Yiğit Kaan Ateş, 2011 doğumlular 50 metre mental kategorisinde 1. İsmail Yıldırım, 1994 doğumlular 50 metre down kategorisinde 1. Alperen Aydın 1997 doğumlular 50 metre down kategorisinde 1. Metehan Dikbaş oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ve İl Spor Dalı Temsilciliği tarafından düzenlenen Özel Sporcular Yüzme İl Şampiyonasına toplam 8 sporcumuz katıldı. Şampiyonada kıyasıya mücadele ile kulaç atarak dereceye giren sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Elazığ Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

10 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Haluk Levent BM konuşmasında İsrail'e ne dedi? 10 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 10 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 10 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 10 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? TİKTOK yasaklanıyor mu? 2024 TİKTOK kapatılacak mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 9 Mayıs Perşembe 2024? Olympiakos Aston Villa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Olympiakos A.Villa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title