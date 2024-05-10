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Elazığ'da 'sarı benekli semenderler' görüldü

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Elazığ'da nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan sarı benekli semenderler dere içerisinde görüntülendi.

Elazığ'da 'sarı benekli semenderler' görüldü

ELAZIĞ - Elazığ'da nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan sarı benekli semenderler dere içerisinde görüntülendi.

Elazığ'ı Sivrice ilçesi Alıncık köyünde köyünde habitat kaybı nedeniyle nesli tehlikede olan sarı benekli semenderler derede görüntülendi. Yağmurlardan sonra ortaya çıkan ve genellikle sümüklü böcek ve küçük tırtıllarla beslenen benekli semender, 2015 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" dahilinde koruma altında bulunan türler kategorisinde yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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