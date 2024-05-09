Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Filistin'e Yardım Kampanyasına Destek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye geneli olduğu gibi Elazığ'da da 'Özgür Filistin'in Yanındayız' sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına her kesimden destek geliyor. Elazığ Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden toplanan yardım, TDV Elazığ şubesine teslim edildi.

Türkiye geneli olduğu gibi Elazığ'da da 'Özgür Filistin'in Yanındayız' sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına her kesimden destek geliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 'Özgür Filistin'in Yanındayız' sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına her kesimden destek geliyor. Bu çerçevede bir destekte Elazığ Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden geldi. Toplanan yardım, okul Müdürü Bahattin Erdoğan öncülüğünde Filistin'e gönderilmek üzere TDV Elazığ şubesine teslim edildi.

Yardımı teslim alan İl Müftüsü İrfan Üstündağ, "Özgür Filistin'in Yanındayız sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederiz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Filistin Türkiye Elazığ Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM CANLI İZLE! #127916 Kuruluş Osman 159. bölüm tek parça izle! Ağız kokusu en hızlı nasıl gider? Mideden gelen ağız kokusu nasıl önlenir? ANLIK ALTIN FİYATLAR! Bugün (9 Mayıs) çeyrek ve gram altın kaç TL? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? Yeni randevu sistemi ne? Hastanelerde onaylı randevu sistemi nedir, ne zaman başlayacak? ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ CANLI İZLE! Gelin Evi son bölümde neler oldu? 8 Mayıs... YALI ÇAPKINI SON FRAGMAN CANLI İZLE! Yalı Çapkını 69. bölüm fragman FULL İZLE! #127916 SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI! 36 bin sağlık çalışanı alım başvuru kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 10 MAYIS BİM AKTÜEL ürünler kataloğunda neler var? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Doğal Taşların Özellikleri ve Faydaları: Hangi Kristal Ne İşe Yarar? BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman 2024? MEB BİLSEM sınav belgesi yayınlandı mı? Sonuç tarihi ne zaman açıklanacak? ÖĞRETMEN ATAMALARINDA MÜLAKAT NASIL OLACAK? Mülakat değişti mi, ne olacak? Anneler günü anlamlı sözler! #128144 Anneler günü için anlamlı ve kısa mesajlar neler? Mülakat sistemi kalkacak mı? MEB öğretmen atamalarında yeni mülakat sistemi nedir? Trafik haftası ne zaman 2024? Trafik haftası hangi hafta, ayın kaçında? Öğretmen atamalarında mülakat değişiyor mu? Öğretmen atamalarında yeni mülakat sistemi ne olacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title