Elazığ'da 17 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Elazığ'da 17 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Elazığ'da bir evden kombiyi çalan şüpheli yakalandı.

Elazığ'da 17 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi yakalandı
09.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:56

Elazığ'da bir evden kombiyi çalan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ö.E'nin bir eve girerek piyasa değeri 8 bin lira olan kombi çaldı. Hırsızlığın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasında hırsızlığı yapan ve 17 ayrı suç kaydı olan Ö.E, yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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