EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da yeni yıla sessiz girildi
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EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da yeni yıla sessiz girildi

01.01.2021 01:03 | Son Güncelleme: 01.01.2021 01:10

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar, yeni yılı sessiz karşıladı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar, yeni yılı sessiz karşıladı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla başlatılan kısıtlama, 4 Ocak pazartesi günü 05.00'te sona erecek.

Edirne'de kısıtlamanın ardından vatandaşlar evlerine kapandı. Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye indi.

Güvenlik güçleri, başta ana caddeler olmak üzere kentin birçok bölgesinde uygulama yaptı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de kısıtlama nedeniyle meydan ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Kırklareli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan kararla 31 Aralık perşembe günü 21.00'den başlayarak 1 Ocak cuma günü saat 10.00'a kadar, turistler de dahil olmak üzere girişlere sınırlandırma getirilen Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, en sakin günlerinden birini yaşadı.

Vatandaşların, zaruri ihtiyaçları dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uydukları gözlendi.

Güvenlik güçleri de başta ana caddeler olmak üzere kentin birçok bölgesinde uygulama yaptı.

Tekirdağ'da yılbaşını da kapsayan yaklaşık 4 günlük kısıtlamanın ilk saatlerinde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Ekiplerin denetimleri devam ediyor.

EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da yeni yıla sessiz girildi
EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da yeni yıla sessiz girildi
EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da yeni yıla sessiz girildi
EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da yeni yıla sessiz girildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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