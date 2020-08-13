Down sendromlu Hande'nin gelinlik hayali gerçekleşti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Down sendromlu Hande'nin gelinlik hayali gerçekleşti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan down sendromlu 19 yaşındaki Hande Çetin'in gelinlik giyme hayali sembolik düğünle gerçek oldu.

Down sendromlu Hande'nin gelinlik hayali gerçekleşti
13.08.2020 16:50 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:54

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan down sendromlu 19 yaşındaki Hande Çetin'in gelinlik giyme hayali sembolik düğünle gerçek oldu.

Down Sendromlu Hande Çetin'in gelinlik giyme hayali, gerçeğe dönüştü. Nazilli Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin öncülüğünde gerçekleşen organizasyonda, Hande Çetin için sembolik düğün töreni düzenlendi. Sembolik düğün eğlencesine; Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu, Nazilli Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Aysun Bademli, Babası Mehmet Çetin, annesi Gülümser Çetin, ablası Melike çetin Kaygın, eniştesi Yasin kaygın da katıldı. Davetliler davul eşliğinde oyunlar oynadı. Hazırlanan 7 katlı pasta, eğlence alanına getirildi. Pastayı Hande Çetin ve Belediye Başkanı birlikte kesti, birbirlerine ikram etti.  

Mutluluğu yüzünden okunan Hande Çetin, "Merhaba ben Hande Çetin'im, otizmliyim. Hepiniz çok sağ olun. En büyük hayalim gelinlik giymekti. Bugün gerçekleşti, çok mutluyum" dedi. Ablası Melike Çetin, "Kardeşimin en büyük hayali gelinlik giyebilmekti. Bunu çok istiyordu. Bizlerde kardeşim için bu ortamı hazırladık. Tabii ki bizlerde kardeşimin en büyük isteğini yerine getirdiğimiz için çok sevinçliyiz ve çok mutluyuz" dedi. Nazilli Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Aysun Bademli, "Gözümüz gibi baktığımız down sendromlu en büyük isteği gelinlik giymekti. Biz de kızımıza gelinlik giydirip onu mutlu edebilmek için harekete geçtik. Kızımızın hayalini gerçekleştirdik. Kızımızın yüzünü güldürdüğümüz içinde çok mutluyuz. Önce kızımızı kuaför Mehmet Nedim Yaka'ın işyerine getirdik. Kuaförümüz özenerek kızımızın saçlarını ve makyajını yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü 3. Sayfa
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti Magazin
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek Güncel
Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti Magazin
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı 3. Sayfa
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü 3. Sayfa
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
'Cumhurbaşkanı kim olsun' anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
İzmir'de kadın cinayeti! Gizem Filiz, eve balkondan tırmanarak giren eski eşi tarafından boğularak öldürüldü
İzmir'de kadın cinayeti! Gizem Filiz, eve balkondan tırmanarak giren eski eşi tarafından boğularak öldürüldü
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı
Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı
Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi
Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi
Son Dakika: CHP, 'Bin günde memleket' hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi
Son Dakika: CHP, "Bin günde memleket" hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Bahçeli, 'Bin Günde Memleket' hareketini değerlendirdi: CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacak
Bahçeli, "Bin Günde Memleket" hareketini değerlendirdi: CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacak
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satış rekoru kırdı
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satış rekoru kırdı
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Aylin Nazlıaka Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Beren Saat Sezen Aksu Kenan Doğulu
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Daha Fazla Kaza Bakan Otomobil Yunanistan
Şu an buradasınız: Down sendromlu Hande'nin gelinlik hayali gerçekleşti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 17:13:06. #1.14#
title