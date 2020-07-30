Diyarbakır'da, Kurban Bayramı'nda 4 bin polis görev yapacak
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Diyarbakır'da, Kurban Bayramı'nda 4 bin polis görev yapacak

DİYARBAKIR'da, Kurban Bayramı'nda güvenlik önlemleri kapsamında 4 bin 134 polis görev yapacak.

Diyarbakır'da, Kurban Bayramı'nda 4 bin polis görev yapacak
30.07.2020 00:12 | Son Güncelleme: 30.07.2020 00:34

DİYARBAKIR'da, Kurban Bayramı'nda güvenlik önlemleri kapsamında 4 bin 134 polis görev yapacak.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce Kurban Bayramı nedeniyle güvenlik önlemleri ve denetimler aralıksız sürüyor. Bu gece saatlerinde denetimlerini sürdüren ekipler Bağlar, Yenişehir, Kayapınar ve Sur ilçelerindeki belirli bölgelerinde uygulama başlattı. Ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurup, arama yaparken, vatandaşlara ise kimlik kontrolü uyguladı. Polis özel harekat ekiplerinin de katılımıyla yapılan uygulamada, vatandaşlara koronavirüs tedbirlerine uyulması için bilgilendirmede bulunuldu.Diyarbakır'da, Kurban Bayramı süresince çeşitli şubelerden 4 bin 134 personel, helikopter, İnsansız Hava Aracı (İHA), Silahlı Hava Aracı (SİHA), motosikletli ekipler ve polis detektör köpeğiyle uygulama yapılacağı bildirildi.


Kaynak: DHA

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