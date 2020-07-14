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DHA YURT BÜLTENİ - 3

Sel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, karayolu ulaşıma açıldıSel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, hasar tespit çalışması (2)KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDIArtvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle kapanan Artvin- Erzurum karayolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

DHA YURT BÜLTENİ - 3
14.07.2020 10:02 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:07

Sel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, karayolu ulaşıma açıldı

Sel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, hasar tespit çalışması (2)

KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle kapanan Artvin- Erzurum karayolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Heyelan sonucu balçıkla dolan Su Kavuşumu-1 Tüneli'nin de temizlendiği bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tünelden geçen araçlar

HABER KAMERA: Selay SAYKAL- Tolga SAĞLAM/ ARTVİN-DHA

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Adana'da yasa dışı bahis çetesine 14 tutuklama

ADANA'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çetenin internet üzerinden yasadışı bahis oynattığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından da çete üyesi oldukları saptanan 38 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 10 Temmuz sabahı,  Adana ile Aydın, Isparta, Bursa, Trabzon, İzmir, Zonguldak, İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.  27 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.Operasyon yapılan evlerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörde basılı 3 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 21 bin 550 lira, 13 bilezik, 8 tam altın, 11 yarım altın, 7 çeyrek altın, 4 bilgisayar, 23 cep telefonu ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yapılan çalışma sonunda da 6 aylık hesap hareketleri toplam 12 milyon lira olan 372 hesap bloke edildi.BANKA HESABINI KULLANDIRANLARA MAAŞ BAĞLAMIŞLARKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Ukrayna ve Gürcistan üzerinden bahis oynattığı belirlenen çetenein liderinin de KKTC'de yaşayan Yaşam A. olduğu tespit edildi. Yaşam A.'nın çeteyi çocukluk arkadaşları ile yönettiği, polisin takibinden kaçmak için de çoğunlukla üniversite öğrencilerinin banka hesaplarını kullandığı, hesaplarını kullandıranlara da 3 bin ila 10 bin lira arasında maaş verdiği öne sürüldü.6 AYLIK HESAP HAREKETİ 100 BİN LİRAÖte yandan, operasyonda gözaltına alınan üniversite öğrencilerinden F.Y.'nin 6 aylık hesap hareketinin 100 bin lira olduğu belirlenirken, çete yöneticileriyle Adana'da komşu oldukları iddia edildi. Emniyetteki ifadesinde, banka hesabının yasa dışı bahis için kullanıldığını bilmediğini öne süren F.Y.'nin, "Hesaplarında bloke olduğunu, benden hesabımı istediler. Ben de kullandırdım. Buraya yatırılan paraları harcamadımö dediği öne sürüldü.TUTUKLANDILARSorgularının ardından şüphelilerden 6'sı savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Adliyede sevk edilen 21 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 şüpheli ise halen aranıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

Haber: Rüşan Anıl ATAR – Kamera: ADANA

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Adana'da 2 bin 140 litre etil alkol ele geçirildi

Adana'da, polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 600 bin TL olan 2 bin 140 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, yüksek miktarda etil alkol olduğu belirlenen bir adrese şok baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda, piyasa değeri 600 bin TL olan 2 bin 140 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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