DHA YURT BÜLTENİ - 3 Başkan Şenel: Vücuduma isabet eden 8 kurşundan ikisi bana hediye kaldı.

Başkan Şenel: Vücuduma isabet eden 8 kurşundan ikisi bana hediye kaldı

BURDUR'da, evinde eşi Fatma Şenel (64) ile birlikte uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel (68), saldırganın çok soğukkanlı olduğunu belirterek, "Vücuduma isabet eden sekiz kurşundan ikisi bana hediye kaldı. İki tanesi vücudumda" dedi.Olay, 20 Nisan saat 04.30'da meydana geldi. Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in, Yeşilova ilçesi Koyunlar Çeşme Mahallesi'ndeki evinin kapısı çaldı. Kapıyı açan Şenel ile eşi Fatma Şenel, silahlı saldırıya uğradı. İkisi de bacaklarından vurulan çift, Yeşilova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.EVLERİNE GÖNDERİLDİLER8 kurşun isabet eden Mümtaz Şenel, sol ayak kaval kemiğinden ameliyat edildi. 3 günlük tedavi sonunda da 2 kurşun isabet eden eşi ile birlikte dün taburcu oldu. Çiftin tedavisi saldırıya uğradıkları evlerinde devam edecek.İKİSİ VÜCUDUNDA KALDIKurşunlardan 6'sının vücuttan çıktığı, 2'sinin ise sol bacakta kaldığı ancak riskli bölgede oldukları için alınamadığı öğrenilen Başkan Mümtaz Şenel'e yaklaşık 1 ay fizik tedavi de uygulanacak.'HİÇ GÜLÜMSEMEYİ EKSİK ETMEDİM'Evinde ziyarete gelen vatandaşlar ve partilileri sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ve maskeli olarak kabul eden Şenel, "Doktor, 8 kurşun isabet ettiğini söyledi. Altısı girmiş- çıkmış. Doktorum 'İkisi içeride, bunu ölünceye kadar taşıyacaksınız' dedi. Böyle bir şeyden sonra yaşamak mümkün değil. Gülümsemeyi hiç eksik etmedim. Birinci gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum aradı. İkinci gün Adalet Bakanı aradı. Söyledikleri şey, 'Orada bir tane bir şey bırakmayacağız' dedi. Vali, Emniyet Müdürü de geldi. 'Başkanım selam vereni tutuklayacağız. Bu adamlara kim selam verdiyse tutuklayacağız' dedi" diye konuştu.'YAVAŞ HAREKETLERLE 8 KURŞUN SIKMIŞ'Başkan Mümtaz Şenel, böyle bir saldırıyı beklediğini kaydederek, şunları söyledi: "Bu gelecek, görünüyor çünkü. Ben karşıdaki hareketi görüyorum. Benimle ilgisi yok aslında. Zabıt tutulmuş, edilmiş, kanun, kitap, ama o kadar soğukkanlı geldi ki. 10 gün kadar önce 'Silah alayım' dedim, sonra utandım. 'Sen eğitimcisin, otur silahla ne yapacaksın' dedim. Öyle bir şey olsa, farklı bir şey olurdu. Çok soğukkanlı geldi, yavaş yavaş hareketlerle tak tak 8 kurşun sıkmış. Bağırdım, 'Yeter artık, senin mesajını anladım, defol' dedim. Ses kesilince hanım da konuştu. Sonra tak tak iki kurşun da onun ayağına. Soğukkanlı bir şekilde çekti gitti. Araba çalışıyordu orada zaten. Teşhis etmişler hemen yakalanmış, Kıbrıs'a kaçacakmış. Gerçekten çok acı bir şey."'İKİ TANESİ BANA HEDİYE KALDI'Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamasında şöyle dedi: "Sayın Valimiz, genel merkezimiz özellikle ilgilendi. Burdur Belediye Başkanı'mız başından sonuna kadar yanımızda oldu. İlçe başkanlarımız, bütün partililer yanımızdaydı. Ayrıca değişik kanallardan, değişik yerlerden gelen mesajlarla olayın Türkiye tarafından sahiplenildiğini, hatta dünya tarafından sahiplenildiğini gördüm. Bu da beni ziyadesiyle memnun etti. Bu tür olaylar, görev yaparken doğal. Vücudumdaki iki kurşun bana hediye kaldı. İki tanesi vücudumda. Hayati bir tehlikem olmadığını söylediler. İnşallah en kısa zamanda görevimin başında olacağım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Ambulansın evin önüne gelmesiEvin önünde bekleyenlerden görüntüBaşkan Şenel'in makam aracının eve gelmesiŞenel'in 112 görevlileri tarafından araçtan indirilmesiEvin içinde yatağa yatırılmasıBaşkanın görevlilere teşekkür etmesiRÖP: Başkan Şenel, 2 kurşunun vücudunda kalacağını ve olayları anlatmasıEşi ile birlikte yanyanaEvin koridoru ve olayın yaşandığı bölge, ev dış plan

HABER -KAMERA: Yavuzkan AKDOĞAN/YEŞİLOVA (Burdur),

=========================Iğdır'da mahsur kalan 6 Nahçıvanlı yurda yerleştirildi

ÇALIŞMAK için geldikleri Türkiye'den koronavirüs salgını sebebiyle sınır kapıları kapatılınca Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni gidemeyerek mahsur kalan 6 kişi Iğdır Valiliği tarafından yurda yerleştirildi. Geçen aylarda ülkelerinden çalışmak üzere Türkiye'ye gelen Nahçıvan vatandaşı 6 kişi Sakarya'ya giderken, 5'i Iğdır'da kaldı. Buralarda çeşitli işlerde çalışan Nahçıvanlı işçiler, koronavirüs salgını sebebiyle sınır kapıları kapatılınca Türkiye'de mahsur kaldı. Sakarya'da kalanlar Nahçıvan'a sınır olan Iğdır'a dönmek üzere seyahat izin belgesiyle yola çıktı. Iğdır'a vardıklarında ülkelerine gitmelerine izin verilmeyen 6 işçi, burada çalışan 5 işçiyle birlikte bir otelde kalmaya başladı. Azerbaycan Konsolosluğuyla yaptıkları görüşmelerde olumlu bir sonuç alamayan 11 işçi, ülkelerine gönderilmelerini istedi.6 İŞÇİ YURDA YERLEŞTİRİLDİNahçıvanlı işçilerin durumuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'nın haberinin ardından Iğdır Valiliği harekete geçti. Vali Enver Ünlü'nün talimatıyla Sakarya'dan gelen 6 işçi yurda yerleştirildi. Polisler tarafından kaldıkları otelden alınan Nahçıvanlı işçiler, ekip otolarıyla kalacakları yurda getirildi. Elnur Rehimov, "Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederiz. Bizi otelden alarak yurda yerleştirdi. Her türlü ihtiyacımız karşılanıyor. Bu Kronavirüs belasında kurtulup memleketimize gideceğiz" diye konuştu.Iğdır'da çalışan işçilerin ise kalacakları yerleri bulunduğu için valiliğin onlarla ilgili bir işlem yapmadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-İşçilerin valizleriyle ekip otosuna bindirilmesi-İşçilerin kalacakları yurda götürülmesi-İşçilerin yurda girmesi-Elnur Rehimov ile röp

Haber-Kamera: Özkan AYDIN/ IĞDIR,

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Datçalılar ilk sahura, kadın davulcunun manileriyle uyandı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Özlem İsar, Ramazan ayının ilk gününde vatandaşları manilerle sahura uyandırdı.Datça'nın tek Ramazan davulcusu, 1 çocuk annesi Özlem İsar, dün gece Datça sokaklarını dolaşarak, maniler eşliğinde davul çalıp Datçalıları bu yılın ilk sahuruna kaldırdı. Ramazan ayının ilk gecesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelince, kadın davulcunun manileri de hem dini hem de milli bayram ağırlıklı oldu. İstanbul'da televizyon ve radyo programcılığı, reklamcılık ve sürücü kursu hocalığı gibi çeşitli işlerde çalışan Özlem İsar, "Datça'ya ilk geldiğimde, Ramazan coşkusunu Datça halkının yaşamadığını görünce, bu işi yapmalıyım dedim. Bu geleneğin yaşatılması gerekiyor. Bu yıl üçüncü Ramazanımız ve Datça halkı çok memnun. Datçalılar, Ramazan gecelerini artık daha coşkulu yaşıyor" dedi. Koronavirüse karşı tedbirli olduğunu ifade eden İsar, "Ben zaten 2 yıldır, Ramazan ayında kapı-kapı dolaşıp, zile basarak bahşiş toplamıyorum. Bu yıl da toplayamayacağım. Ramazan ayı bittikten sonra bayram günü çarşıda davul çalarak geziyorum. İnsanlar beni gördüklerinde gönüllerinden ne koparsa bahşiş veriyorlardı. Ben bu işi Datça'da para için yapmıyorum. Davul çalmayı seviyorum ve bu işe gönül verdim. Ramazan davulcusu geleneğinin yaşatılmasını istiyorum" diye konuştu.Bu yıl Ramazan ayının ilk günü, 23 Nisan Ulusal Egemenliğimizin 100'üncü yılına denk gelmesinin geceye daha farklı bir anlam kattığını sözlerine ekleyen İsar, "Bugünün anlam ve önemini, Ramazan davulumla, manilerimle, ilahilerimle, milli marşlarımızla Datçalılara seslendireceğim. Geçen yıl 19 Mayıs'ta İzmir marşını seslendirdiğimde, bütün Datça halkı gurur duyduğunu ve bunun devamının gelmesi gerektiğini söylemişti. Bu yıl Ramazan ayının ilk gecesi 23 Nisan'a denk gelince, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümünde okuyan oğlum Egemen İsar benim için özel maniler hazırladı. Hem onun 23 Nisan ile ilgili manilerini hem de kendi manilerimi söyleyeceğim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Özlem İsar, Datça sokaklarında davul çalıp maniler söylerkenDavulun sesini duyup evlerinin önüne çıkanlarDavulcu Özlem İsar (43) ile röp.Davulcu Özlem İsar, üstü açık bir jeep üzerinde davulunu çalıp, manileler söylerken

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Polisten, 11 yaşındaki Berfin'e doğum günü pastası

MERSİN'de, polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Berfin Alkış'a (11) pasta götürerek, doğum günü kutlaması yaptı. Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'nde yaşayan Berfin Alkış, sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak, doğum günü pastası istedi. Talep üzerine pasta alan devriye ekipleri, Berfin'i evinde ziyaret ederek hediyesini verdi.Öte yandan ekipler tarafından yine kent gelinde doğum günü olan çocuklara sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Ekipler pastayı eve getirirken-Berfin Alkış getirilen pastanın mumunu üflerken

Haber-Kamera: MERSİN,

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Mersin'de 23 Nisan'da sürpriz doğum günü ziyaretleri

MERSİN'de, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk ve Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak; 23 Nisan'da dünyaya gelen çocuklara, sürpriz doğum günü ziyaretleri gerçekleştirdi. Çocuklara doğum günü pastası ve hediyeler veren Pamuk ve Gültak hem doğum günlerine hem de 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' sevinçlerine ortak oldu.Akdeniz İlçe Kaymakamı Muhittin Pamuk ile Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, ilk olarak Nusratiye Mahallesi'nde yaşayan Eren Yıldırım, ardından da Yeni Mahalle'de yaşayan Duru Demirkol'a sürpriz ziyaretler yaparak, hem doğum günü pastalarını hem de çeşitli hediyeler vererek çocuklara çifte bayram sevinci yaşattı. Pamuk ve Gültak; çocukların doğum gününü ve 23 Nisan Bayramı'nı kutladı; çocuklar ve aile bireyleri ile ayaküstü sohbet ettiler. Çocukların aileleri, Başkan Gültak ve Kaymakam Pamuk'un bu anlamlı günde kendilerini ziyaretleri ve çocuklarına verilen hediyelerden çok memnun olduklarını ifade ederek, teşekkür etti.Başkan Gültak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Sevgi Evleri'nde misafir olan çocukları da unutmadı. Bayram nedeniyle, Sevgi Evinde düzenlenen etkinliğe pasta gönderen Gültak, çocukların sevinç ve mutluluğunu paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Kaymakam Muhittin Pamuk ile Belediye Başkanı Mustafa Gültak, doğum günü olan çocuğa çiçek verirken-Çocuk için getirilen pasta-Çocuk pastayı alırken-Çocuğa hediye verilirken-Çocuğun konuşması-Çocuğu alkışlayanlar-Kız çocuğuna doğum günü pastası verilirken-Kız çocuğuna çiçek ve hediyeleri verilirken-Evlerin balkonundan yapılan alkış-Site bahçesindeki palyaçolar-Site balkonundaki vatandaşlardan genel ve detay-Başkan Gültak, sepetlere dergi koyarken-Başkan Gültak'ın konuşması

Haber-Kamera. MERSİN,

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Miniklerin 23 Nisan pastası Vali Köşger'den

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde Hasan ve Perihan Küçükoğlu çiftinin çocukları Efe (4) ve Mete Küçükoğlu'nun (6) pasta isteğini, Vali Yavuz Selim Köşger geri çevirmedi. 23 Nisan pastasını kesen çocuklar, Vali Köşger'e video çekerek teşekkür etti.Koronavirüs salgın hastalığı dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı Aydın'da halk, 23 Nisan'ı farklı etkinliklerle evlerinde kutladı. Koçarlılı Perihan ve Hasan Küçükoğlu'nun çocukları Mete ve Ece Küçükoğlu, Aydın Valiliği sosyal medya hesabından mesaj atarak, Vali Yavuz Selim Köşker'den, 23 Nisan için pasta istedi. Mesajdan bir süre sonra Ece Küçükoğlu'nun eğitim gördüğü 80. Yıl Cumhuriyet Anaokulu Müdiresi Selma Karataş ve yardımcısı Nuray Çizmelioğlu, ellerinde pastayla ailenin evine geldi. Valiliğin gönderdiği pastayı alan minik çocuklar, çektikleri videoyla "23 Nisan Kutlu olsun" şiirini okuyarak, "Vali amca pasta için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;Mete ve Ece'nin pasta başında şiir okuması ve valiye teşekkür etmesi

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN,

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Reyhanlı'da polis lojmanlarından İstiklal Marşı

23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, polis lojmanları balkonlarından İstiklal Marşı okundu.

İlçenin tüm mahallelerinde olduğu gibi Yeni Mahallede bulunan polis lojmanlarından da İstiklal Marşı okundu. Saat 21.00 itibari ile ellerinde Türk Bayrakları ile balkonlara çıkanlar büyük bir coşku ile İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonrada ses sistemlerinden marşlar çalındı.

Kaynak: DHA