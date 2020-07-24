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Minibüs yola yan yattı, 3 ölü 6 yaralıAĞRI'nın Patnos ilçesinde yan yatan minibüsteki yolculardan 3'ü hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ -2
24.07.2020 10:09 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:12

Minibüs yola yan yattı, 3 ölü 6 yaralı

AĞRI'nın Patnos ilçesinde yan yatan minibüsteki yolculardan 3'ü hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Patnos ilçesi Gökoğlu köyü yakınlarında bugün sabah 06.00 sıralarında meydana geldi. Trabzon'dan Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere Ağrı'nın Patnos ilçesine gelen Mehmet Hanifi Yıldız yönetimindeki 06 FN 26 plakalı minibüs Gökoğlu köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yan yattı. Orta refüje çarparak duran minibüste bulunan Efkan Yıldız (7), Efecan Yıldız (13), Şafi Dilmaç (17) olay yerinde hayatını kaybetti. 

Kazada minibüs sürücüsü Mehmet Hanifi, Abdullah, Zeynep, Ömer Ali, Akın, Furkan Yıldız yaralandı. Yaralılar Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden ve yaralananların yakınları hastaneye akın etti. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kaza yerinden görüntü-Yol kenarında yan yatan minibüs-Minibüsü inceleyen vatandaşlar-Hastane önünde bekleyen vatandaşlar

Haber-Kamera: Semih YARDIMCI/ PATNOS (AĞRI)

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Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Burdur'dan Fethiye istikametine giden Arif Güçlü'nün (68) kullandığı 20 UH 818 plakalı otomobil dün saat 18.00 sıralarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kuruçay köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazada sürücü Arif Güçlü ile eşi Nezahat Güçlü (66) yaralandı. Kazayı görenler tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kazaya karışan otomobilYaralılardan görüntü Yoldaki trafikSağlık ekiplerinden detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, -  

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FETÖ üyesi olduğu öne sürülen ihraç polis, FETÖ'yle mücadele ettiğini öne sürmüş

Adana merkezli FETÖ'nün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock'u kullandığı öne sürülen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen ve 20 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, firari olan meslekten ihraç edilmiş başkomiser Mustafa S. (35), teslim oldu. Görevdeyken çok sayıda FETÖ operasyonuna katıldığı öğrenilen Mustafa S., suçlamaları reddederek, kendisinin FETÖ'yle mücadele ettiğini söylediği öne sürüldü.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY üyesi, meslekten ihraç edilmiş polisler ile aktif görevde olan hemşirelere yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takip çalışmasını sonucu Adana, Karaman, Ankara, Yozgat, Mersin, Kocaeli ve İstanbul'da 24 şüphelinin, örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock'u kullandığı ve ankesörlü büfe telefonlarından ardışık arama kayıtları olduğu tespit edildi.Şüphelilerin yakalanması için 13 Temmuz günü Adana merkezli şafak vakti düzenlenen operasyonda, 6'sı kadın 20 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden, aralarında meslekten ihraç edilmiş 2 polisin de olduğu 3 kişi tutuklanırken, 4 kişi ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.ÇOK SAYIDA OPERASYONA KATILMIŞPolis, hakkında gözaltı kararı bulunan firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma sonucunda meslekten ihraç edilen başkomiser Mustafa S. (35), teslim oldu. Mustafa S.'nin 2008 yılında Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nde göreve başladığı, 2017 yılında FETÖ'den açığa alındığı ve bu süreye kadar çok sayıda FETÖ operasyonuna katıldığı öğrenildi.FETÖ'YLE MÜCADELE ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜÖte yandan Mustafa K.'nin FETÖ'ye bağlı olmakla birlikte, mahrem imamlarla ardışık arama görüşmesi yaptığı öne sürülürken, örgütün toplantılarına ve sohbetlerine katıldığı iddia edildi. Şüpheli Mustafa K.'nin emniyetteki sorgusunda, suçlamaları kabul etmediği ve kendisinin FETÖ ile mücadele ettiğini söylediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Firari 3 şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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