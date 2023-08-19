Ağrı'da yaşlı ve engellilere evde bakım hizmeti

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen 'Vefa (Yaşlı Evde Bakım) Programı' çerçevesinde yaşlı ve engelli vatandaşlara evde bakım hizmeti veriliyor. SYDV ekipleri, ziyaret ettikleri evlerde yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak ve evin temizliğini yapmak için düzenli olarak ziyaretler gerçekleştiriyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen "Vefa (Yaşlı Evde Bakım) Programı" çerçevesinde yaşlı ve engelli vatandaşlara evde bakım hizmeti veriliyor.

SYDV ekipleri, program dahilinde belirlenen adreslere düzenli olarak ziyaretler gerçekleştiriyor. Ekipler, ziyaret ettikleri evlerde yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra evin temizliğini de yapıyor. Elektrik süpürgesiyle odaları ve mutfağı süpüren, bulaşıkları yıkayan ekipler, çiçeklere de su veriyor. Programdan faydalanan yaşlılar, ekiplere teşekkür etti. Program çerçevesinde ilçede çok sayıda yaşlı ve engelli vatandaşa hizmet verildiği öğrenildi. - AĞRI