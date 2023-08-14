Ağrı'da Uyuşturucu ve Silah İle Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Patnos'ta bir şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet tabanca ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şahıs tutuklandı.