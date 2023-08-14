Ağrı'da Uyuşturucu ve Silah İle Yakalanan Şahıs Tutuklandı
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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Patnos'ta bir şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet tabanca ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şahıs tutuklandı.
Ağrı'da üzerinde çeşitli miktarda uyuşturucu ve silah geçirilen şahıs tutuklandı.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca "Uyuşturucu ile Mücadele" doğrultusunda yapılan çalışmalar neticesinde Patnos'ta bir şahsın üzerinde yapılan arama sonucunda 1 adet tabanca ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şahsım tutuklandığı öğrenildi. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel