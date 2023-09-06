Ağrı Valisi Mustafa Koç, Patnos'ta Yatırımları İnceledi

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Patnos ilçesine giderek, devam eden yatırımları yerinde inceledi ve esnaflarla bir araya geldi. Vali Koç, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve gençlik merkezini ziyaret etti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Patnos ilçesine giderek, devam eden yatırımları yerinde inceledi ve esnaflarla bir araya geldi.

Vali Koç'u, Patnos Kaymakamı Yusuf Cankatar ve ilçe protokolü karşıladı. Vali Koç, Kaymakamlıkta ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam Cankatar'dan brifing aldı. Vali Koç ve beraberindekiler daha sonra Patnos İlçe Halk Kütüphanesi inşaatını ziyaret etti. 1000 kişinin aynı anda ders çalışabileceği konferans salonu, okuma salonları ve benzer alanları bulunan kütüphanenin yapımının devam ettiği görüldü.

Yapımı devam eden 16 derslikli ilkokulu da gezen Vali Koç, Alparslan Mahallesi'nde bulunan ve yüzde 95'i tamamlanan okulun eğitim-öğretime hazır olduğunu belirtti.

Vali Koç, Patnos Tekstilkent inşaat alanına da uğradı. 1.500 kişilik istihdam kapasitesine sahip olan ve yapımı yüzde 25 oranında tamamlanan Tekstilkent'in ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Vali Koç, son olarak Patnos Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Gençlik merkezinde öğrencilerle tenis, langırt ve badminton oynayan Vali Koç, okçuluk eğitimi alan çocuklarla da sohbet edip ok atışı yaptı.

Vali Koç, esnafları da unutmadı. Esnaflarla bir araya gelen Vali Koç, onların talep ve sorunlarını dinledi. Esnaflara "hayırlı işler ve bol kazançlar" temennisinde bulunan Vali Koç, ilçeden ayrıldı. - AĞRI