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AFAD ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan küçükbaş hayvanı kurtardı

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Yaşam Haberleri
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 küçükbaş hayvan, AFAD ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Hayvanların sahibine teslim edildi.

Afad ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan küçükbaş hayvanı kurtardı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 küçükbaş hayvan, AFAD ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Patnos'ta Çakırbey köyünde otlayan 3 küçükbaş hayvan, kayalıklara çıkarak mahsur kaldı. Hayvanların sahibi, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, kayalıklara tırmanarak hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren operasyon sonucunda 3 küçükbaş hayvanı kurtarılarak sahibine teslim edildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Patnos Ağrı AFAD Hayvanlar Olaylar Yaşam Haberler

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