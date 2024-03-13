DEM Parti Ağrı Patnos Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ağrı Patnos adayı Rojbin Kartal Manzak kimdir?

Dem Parti Ağrı Patnos Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Ağrı Patnos adayı Rojbin Kartal Manzak kimdir?

DEM PARTİ AĞRI PATNOS ADAYI ADALET ROJBİN KARTAL MANZAK KİMDİR?

Rojbin Kartal Manzak 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Ağrı Patnos Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Ağrı Patnos adayı Rojbin Kartal Manzak siyasetçidir ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygPatnosmasından öğrenebilirsiniz