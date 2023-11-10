Ağrı'da genç intihar etti

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir genç, kendi evinde silahla intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir genç silahla kendini vurarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Çimenli köyünde ikamet eden M.T. (27) dün gece saatlerinde kendi evinde silahla intihar girişiminde bulundu. Ailesi tarafından fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı ambulansla Patnos Devlet Hastanesine sevk edildi. Henüz 6 aylık evli olan M.T. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AĞRI