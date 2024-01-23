Ağrı'da Uyuşturucu ve Gümrük Kaçakçılığı Operasyonları: 7 Gözaltı
Ağrı'nın Doğubayazıt ile Patnos ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ve gümrük kaçakçılığıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda bir tabanca, mermiler ve çeşitli kaçak eşyalar ele geçirildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ile Patnos ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve gümrük kaçakçılığı operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gümrük sahasında yapılan kontrollerde, 1 tabanca ve 15 mermi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gümrük sahası içerisinde yapılan başka bir çalışmada da gümrük kaçağı 1160 çocuk kol saati ele geçiren ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı.
Patnos ilçesinde ise yol kontrolü ve emniyeti uygulamasında, 5 gram uyuşturucu, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.