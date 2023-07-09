Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Dedeli beldesinde arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 uzman çavuş yaralandı. Kavgaya müdahale eden 2 uzman çavuş tedavi altına alındı.

Ağrı'da arazi kavgası: 2 uzman çavuş yaralandı

AĞRI - Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Dedeli beldesinde araza meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 uzman çavuş yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Dedeli beldesi Üzümlü mezrasında yaşanan kavgada Bakan ailesi mensupları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya müdahale eden 2 uzman çavuş yaralandı Uzman çavuşlar Salih Sarıkuş ve Cemal Kocur ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri mezrada güvenlik tedbirleri alırken kavgaya karışan şahısları gözaltına aldı.