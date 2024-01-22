Üye Girişi
Haberler

Ağrı'da Uyuşturucu, Silah ve Gümrük Kaçağı Operasyonu: 7 Gözaltı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Ağrı'nın Patnos ve Doğubayazıt ilçelerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği üç ayrı operasyonda uyuşturucu, silah ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'nın Patnos ve Doğubayazıt ilçelerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği üç ayrı operasyonda uyuşturucu, silah ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Patnos ilçesinde yol kontrolü ve emniyeti uygulaması sırasında bir araçta yaptıkları aramada 5 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet kurusıkı tabanca buldu. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, Doğubayazıt ilçesinde gümrük sahasında Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personeli ile birlikte yaptıkları kontrollerde ise iki ayrı araçta 1 adet tabanca, 15 adet mermi, bin 160 adet gümrük kaçağı çocuk kol saati ele geçirdi. Bu operasyonlarda da 5 kişi gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğubeyazıt Jandarma Patnos Ağrı Güvenlik Uyuşturucu Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kayserispor - İstanbulspor maçı CANLI izle! Kayserispor - İstanbulspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? İyi Parti Ankara adayı kim? Ankara B. Belediye adayı Cengiz Topel Yıldırım kimdir? Propolis deneyi nedir? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı "Propolis" deneyini nasıl yapacak? Tosuncuk son hali nasıl? Tosuncuk cezaevi fotoğrafı! Azmi Karamahmutoğlu kimdir? Azmi Karamahmutoğlu kaç yaşında, nereli? Azmi Karamahmutoğlu hayatı ve biyografisi! Sacha Boey PSG'ye mi gidiyor? Sacha Boey Galatasaray'dan ayrılıyor mu, PSG'ye mi gidecek? 22 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, 22 Ocak Pazartesi ödül ne? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 22 Ocak Pazartesi 2024? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 22 Ocak Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Kızıl Goncalar canlı izle 22 Ocak 2024! Fox TV Kızıl Goncalar 3. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar canlı izle 22 Ocak 2024! Fox TV Kızıl Goncalar 3. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title