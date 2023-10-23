Ağrı'da öğrenciler "100. yıl" koreografisi oluşturdu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutlamak amacıyla lise öğrencilerince "100. yıl" koreografisi oluşturuldu.

Patnos Anadolu Lisesinde öğretmenlerin koordinesinde bir araya gelen 131 öğrenci, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında koreografi çalışması yaptı.

Öğrenciler, okul bahçesinde toplanarak "100. Yıl" koreografisi oluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarındaki çalışmalarından dolayı öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.