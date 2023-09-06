Eğitim Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer ve yönetimi Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Vural'ı ziyaret etti

Eğitim Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer ve yönetim kurulu üyeleri, Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Vural'ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Eğitim Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer ve yönetim kurulu üyeleri, Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Vural'ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Eğitim Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer, ziyarette yaptığı konuşmada, Vural'ın eğitim camiasına önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek, "Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan kıymetli dostumuz Mansur Vural'a ilçe başkanlarımız ve şube olarak hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Nezaketi ve misafirperverliği için teşekkür ederiz." dedi.

Vural ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Gümüşer ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Vural, kendisine takdim edilen plaketi kabul etti. - AĞRI