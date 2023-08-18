Ağrı'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 9 kişi yaralandı
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç şarampole devrildi ve 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 9 kişi yaralandı.
E.İ. idaresindeki 26 GS 422 plakalı hafif ticari araç, Patnos-Adilcevaz kara yolunda şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 4'ü çocuk 9 kişi, ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / İdris Emre Savman - Yaşam