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Ağrı'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 9 kişi yaralandı

Yaşam Haberleri

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç şarampole devrildi ve 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 9 kişi yaralandı.

E.İ. idaresindeki 26 GS 422 plakalı hafif ticari araç, Patnos-Adilcevaz kara yolunda şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 4'ü çocuk 9 kişi, ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İdris Emre Savman - Yaşam

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