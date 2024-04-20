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Ağrı'dan Okul Sporları Yıldız Erkekler Futsal Bölge Müsabakalarında birincilik

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Ağrı'yı temsil eden Patnos YİBO takımı, Okul Sporları Yıldız Erkekler Futsal Bölge Müsabakalarında grup birincisi oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, oyuncuları tebrik etti ve başarılar diledi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları Yıldız Erkekler Futsal Bölge Müsabakalarında grup birincisi olan Patnos YİBO oyuncularını kutladı.

16-18 Nisan 2024 tarihleri arasında Erzurum'da heyecanla gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldız Erkekler Futsal Bölge Müsabakalarında, Ağrı'yı başarıyla temsil eden Patnos Yatılı Bölge Ortaokulu (YİBO) takımı, grup müsabakalarını birinci olarak tamamlamayı başardı. Bu önemli başarıdan dolayı büyük bir sevinç yaşayan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Patnos YİBO oyuncularını tebrik ederek şu ifadelere yer verdi: "Yıldız Erkekler Futsal Bölge Müsabakalarında göstermiş oldukları azim ve mücadele ile grup birincisi olan Patnos YİBO oyuncularımızı yürekten kutluyorum. Başarıları bizleri gururlandırmıştır. Okul Sporları Yıldız Erkekler Futsal Yarı final Müsabakalarında da Ağrı'yı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor, kendilerine başarılar diliyorum."

Kökrek, ayrıca bu başarının elde edilmesinde emeği geçen tüm öğretmen ve idarecilere de teşekkürlerini sundu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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