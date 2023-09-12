Ağrı'da Silahlı Saldırı Sonucu 2 Ölü, 2 Yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir şahıs, silahla eşini ve kayınbiraderini öldürüp, kayınvalidesi ile kayınbiraderinin eşini yaraladı. Şüpheli, jandarma ve polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde silahla eşini ve kayınbiraderini öldürüp, kayınvalidesi ile kayınbiraderinin eşini yaralayan şahıs yakalandı.

Patnos ilçesinde dün gece saatlerinde kayınpederinin evine gidip aile bireyleriyle çıkan tartışma sonrası silahla karısı B.T. ile kayınbiraderi F.T.'yi öldürüp, kayınvalidesi H.T. ile kayınbiraderinin eşi N.T.'yi yaralayan M.T.'nin yakalanması için il genelinde jandarma ve polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu firari cinayet şüphelisi M.T. jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. - AĞRI