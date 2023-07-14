Ağrı'da çocuklar yarı olimpik yüzme havuzunda eğitim alıyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda çocuklar yüzme eğitimi alıyor. Havuz, yaz tatilinde yüzme bilmeyen çocuklara hizmet veriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında kursa kayıt yaptıran öğrenciler, antrenörler eşliğinde eğitim alıyor. Havuzda aylık 8 seans olmak üzere toplamda 160 öğrenci yüzme öğreniyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılarak hizmete alınan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda hem serinliyor hem de yüzme eğitimi alıyor.

İlçede bir süre önce yapımı tamamlanıp hizmete açılan 25 metre uzunluğa, 12 metre genişliğe, 1 buçuk metre derinliğe sahip 5 kulvarlı yüzme havuzu, yaz tatilinde yüzme bilmeyen çocukları ağırlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında kursa kayıt yaptıran öğrenciler, antrenörleri eşliğinde eğitim alıyor.

Kursa gelen çocuklar, yüzme öğrenmenin heyecanını yaşıyor.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Alpaslan, AA muhabirine, çocuklara yüzme öğretmenin yanında şampiyon yüzücüler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

6-14 yaş aralığında öğrencilere eğitim vermeye devam ettiklerini belirten Alpaslan, "Havuzumuzda aylık 8 seans olmak üzere hem kız hem de erkek öğrencilere eğitim vermekteyiz. Aylık toplamda 160 öğrenci yüzme öğreniyor. Antrenör hocalarımız yetenekli çocukları tespit ederek bunlara ayrı saatlerde özel eğitim veriyor. Bu şekilde hem daha iyi sporcular yetiştiriyoruz hem de yetenekli olanları tespit etmiş oluyoruz." diye konuştu.

Alpaslan, havuzda günlük temizlik çalışması yapıldığını ve 2 haftada bir İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sudan numune alınarak gerekli testler yapıldığını anlattı.