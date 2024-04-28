Trabzonspor Kulübü, çocuk taraftarı sevindirdi

Trabzonspor Kulübü, Ağrı'nın Patnos ilçesinde bordo-mavili formasında silinen logoyu kalemle çizip giyen çocuk taraftarı, formalar ve hediyelerle sevindirdi.

Süphan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Nurullah Bacı, annesinin kendisine hediye aldığı Trabzonspor formasını yıkarken silinen logoyu kendi imkanlarıyla çizip boyayarak giyiyordu.

Okulda Trabzonspor'a olan sevgisiyle bilinen ve Anadolu Ajansı tarafından haberi yapılan Bacı, giydiği bu formayla sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.

Videoyu gören Trabzonspor yönetimi, Bacı'nın çok sevdiği Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın maçlarda giydiği formayı imzalatarak, bordo-mavili forma ve çeşitli hediyeleri okula gönderdi.

Öğretmeni Bediha Ertürk tarafından kendisine teslim edilen formaları giyen Bacı, büyük bir sevinç yaşayarak Trabzonspor'a teşekkür etti.

Nurullah Bacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonspor'u çok sevdiğini ve başarısı için dua ettiğini söyledi.

Formalar ve hediyelerle çok mutlu olduğunu dile getiren Bacı, şöyle konuştu:

"Benim bir tane Trabzonspor formam vardı. Yıkanınca logosu silindi. Ben de logoyu kendi ellerimle kalemle çizdim. Trabzonspor bu formamı gördü, en sevdiğim futbolculardan Uğurcan ağabeyim bana forma göndermiş. Bana çok güzel hediyeler göndermişler. Bediha hocama da teşekkür ediyorum. Her şey onun sayesinde oldu. En sevdiğim futbolcu Uğurcan Çakır ve Trabzonspor takımına başarılar diliyorum."

Bacı, bordo-mavili ekibin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacağına inandığını söyledi.