Üye Girişi
Haberler

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Güncelleme:

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Vatandaşlar sabah karla güne uyandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Okullar bir gün tatil edildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar sabah yağan karla güne uyandı. Patnos Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Patnos'ta taşıma merkezli ve köy okullarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Patnos Ağrı Hava Durumu Yerel Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title