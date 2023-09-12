Ağrı Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Patnos ilçesinde eğitim faaliyetlerini yerinde gördü

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Patnos ilçesinde eğitim faaliyetlerini yerinde görmek için bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kökrek, yeni atanan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Vural'ı ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra Patnos Anadolu Lisesi'ne geçen Kökrek, okulun durumu ve projeler hakkında bilgi aldı. Öğretmenlerle yapılan toplantıda eğitimin önemine değinildi ve sorunlar dinlendi.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Patnos ilçesinde eğitim faaliyetlerini yerinde görmek için bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kökrek, ilk olarak yeni atanan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Vural'ı makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. Kökrek ve Vural, ilçedeki eğitim-öğretim durumu ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kökrek, daha sonra Patnos Anadolu Lisesi'ne geçti. Okul müdürü ve öğretmenlerle bir araya gelen Kökrek, okulun fiziki şartları, eğitim-öğretim kalitesi ve yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Kökrek, okulda öğretmenlerle yaptığı toplantıda ise eğitimin önemine değindi. Öğretmenlik mesleğinin gelecek nesillerin sorumluluğunu taşıyan bir meslek olduğunu vurgulayan Kökrek, "Öğretmen olmak; toplumumuzun her kesiminden gelen çocukları sabah güler yüzle karşılamak, onların başını okşamak, gözlerinin içine bakmak, bakarken de dünyalarını, gönüllerini, kalplerini ruhlarını okumaktır. Bunu başarabildiğinizde büyük bir mutluluk ve huzur duyacaksınız. Gelecek nesillere ufuklar açmanın, güvenin, başarının, toplumları karanlıktan aydınlığa çıkarmanın, dayanışmanın, sevmenin bir şeyler beklemeden hep vermenin, bir harf ya da bir sayı öğrenildiğinde bile sevinçle dolmanın, öğrencisiyle gurur duymanın en güzel resmi ve geleceğin imzasıdır. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı, üreten, paylaşan, fikirlerini hoşgörü ortamında tartışabilen, en önemlisi de bilim ve teknolojiye gelecekte yön veren ve değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Hedefimize de ancak ve ancak eğitim anlayışımızın en önemli unsuru olarak gördüğümüz sizlerle ulaşabileceğimize inanıyoruz." dedi.

Kökrek, toplantının ardından öğretmenlerin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek, çözüm için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Kökrek, daha sonra Öğretmenevinde incelemelerde bulundu. - AĞRI