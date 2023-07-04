Ağrı'da silahlı Kavga : 1'i ağır, 3 yaralı

AĞRI - Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre silahlı Kavga, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısında meydana geldi.

Bıçaklı kavgaya karışan Gemi ve Biçer aileleri kavgadan sonra Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısında karşı karşıya geldi. Burada çıkan kavga kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Meydana gelen silahlı kavgada yaralanan C.G., Y.G ve S.G olay yerine gelen ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan S.G, Patnos Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.