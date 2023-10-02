Patnos İl Olmak İçin Birleşti

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir araya gelen STK'lar, Patnos'un il olması için mücadele etti. Programda birçok STK temsilcisi konuşma yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde "Bir Olalım İl Olalım" sloganı adı altında bir araya gelen STK'lar bir ilke imza attı.

Son zamanların gündemine bomba gibi düşen 100 İl projesinde İl olmak için hiçbir engel taşımayan Patnos ilçesinde "Patnos İl Olsun" inisiyatifi tarafından bu sabah özel bir mekanda organize edilen STK'ların katılımıyla gerçekleşen kahvaltı programı, Patnos tarihinde ilk kez bu kadar sayıda STK'nın bir araya gelip aynı hedef için mücadele etmesine neden oldu.

Program, katılımcı STK temsilcilerinin kendini tanıtması ve inisiyatif üyelerinin konuşmalarıyla başladı. Patnos'un İl olmasını gerektiren nedenlerin konuşulduğu program samimi bir ortama dönüştü. Hiçbir siyasi görüşlerin konuşulmadığı kahvaltı programı birçok yerel medya platformunda canlı yayınlanarak binlerce insana erişim sağladı.

Söz hakkı alan temsilcilerin samimi ve çıkarsızca İl olma mücadelesi sözü vermeleri, sona doğru herkesin el ele tutuşup "Bir Olalım İl Olalım" sloganıyla birlik ve beraberlik mesajı vermeleri programa damga vurdu. - AĞRI