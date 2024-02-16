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Ağrı'da Firari Hırsız Yakalandı

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Ağrı'nın Patnos ilçesinde, hırsızlık ve mala zarar verme suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, hırsızlık ve mala zarar verme suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 15 Şubat 2024 tarihinde Patnos ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, hırsızlık ve mala zarar verme suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan D.Y'nin ilçede saklandığı belirlendi. JASAT ekipleri, şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, D.Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen D.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağrı Valiliği, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Patnos Ağrı Güvenlik Yakalama Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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