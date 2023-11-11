Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Patnos'ta İncelemelerde Bulundu

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Patnos ilçesinde incelemelerde bulundu. Din, ilçede devam eden ve planlanan gençlik ve spor faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Patnos ilçesini ziyaret ederek, Gençlik ve Spor tesislerinde incelemelerde bulundu. Din, ilçeye kazandırılacak olan yatırımlar, mevcut tesislerin ihtiyaçları ile Patnos ilçesinde devam eden gençlik ve spor faaliyetleri ve hayata geçirilecek yeni projeler hakkında İlçe Müdürü Fatih Alpaslan'dan bilgi aldı. Din, ayrıca devam eden antrenman ve kursları ziyaret ederek, gençlerle sohbet etti. Gençlerin istek ve önerilerini dinleyen Din, onlara başarılar diledi.

Din, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Patnos ilçesinin gençlik ve spor alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Din, "Patnos ilçemizde gençlerimizin spor yapabileceği modern tesislerimiz var. Bu tesislerimizi daha da geliştirmek ve yeni yatırımlar yapmak için çalışmalarımız sürüyor. İlçemizde gençlik ve spor faaliyetlerine katılan tüm gençlerimize destek oluyoruz. Onların hem fiziksel hem de ruhsal gelişimine katkı sağlamak istiyoruz. Gençlerimizin spora ilgilerini artırmak ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Din, Patnos ilçesindeki ziyaretini tamamladıktan sonra Ağrı'ya döndü. - AĞRI