Aktepe Köyünde Baba Dehşeti: Kızını Öldürdü, Oğlunu Yaraladı

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Aktepe Köyünde emekli köy koruyucusu olan bir baba, yaşanan tartışma sonucunda sinir krizi geçirerek kızını öldürdü ve oğlunu yaraladı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, kız hayatını kaybetti ve oğlu ağır yaralandı. Baba gözaltına alındı.

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Aktepe Köyünden emekli köy koruyucusu olduğu öğrenilen baba, kızını öldürüp oğlunu yaralayarak dehşet saçtı.

Edinilen bilgiye göre, yaşanan tartışma sonucunda sinir krizi geçiren baba Cemil.T uzun namlulu silahla kızı Dilan.T'nin canına kıydı oğlunu ise yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre Dilan.T (21) olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Ağır yaralanan oğlu ise Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baba jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken kalbinden yaralanan oğlunun hayati tehlikesinin olduğunu ve yoğun bakım ünitesinde olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AĞRI