Ağrı'da firari hükümlüler yakalandı
Ağrı'nın Patnos ve Doğubayazıt ilçelerinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yaptı. Yakalanan 4 kişi, cezaevine teslim edildi.
Ağrı'nın Patnos ve Doğubayazıt ilçelerinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipler, Patnos ve Doğubayazıt ilçelerinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlüyü yakaladı.
Yakalanan 4 kişi, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.