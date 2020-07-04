DHA YURT BÜLTENİ - 18 Kiraladığı otomobili almaya gitti, cesetle karşılaştı (2)KİMLİĞİ BELİRLENDİDüzce'de, otomobilin içerisinde ölü bulunan kişinin Mensur Ataseven olduğu belirlendi.

Kiraladığı otomobili almaya gitti, cesetle karşılaştı (2)

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Düzce'de, otomobilin içerisinde ölü bulunan kişinin Mensur Ataseven olduğu belirlendi. Mensur Ataseven'in ölümünün yapılacak otopsi sonucu belli olacağı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kodu : 200704249

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE

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Yol vermeme kavgasında silahla tehdit etti (2)2 KİŞİ GÖZALTINA ALTINA ALINDI

Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü, yaşanan olayın görüntülerini izleyerek silah çeken kişi ile kavga ettiği kişiyi gözaltına aldı. Silah çeken H.İ.Ö., diğer otomobilde bulunan 2 kişinin yol verme meselesi nedeniyle kendisini darbettiklerini, daha sonra yolda kendisini tekrar durdurduklarını, bu sırada aracında bulunan ruhsatlı silahını aldığını söyledi. Polis olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haber Kodu : 200704217Haluk TURGUT/ KOCAELİ

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Korkuteli'de otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı ANTALYA'nın Korkuteli ilçesi Naldöken yolunda sürücüsünün aşırı hız ve şerit ihlali yaptığı öne sürülen otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Kaza, saat 15.00 sıralarında Korkuteli Naldöken yolunda meydana geldi. Antalya'dan Bozova yönüne giden Muhammet Alkan (63) yönetimindeki 07 RC 133 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün aşırı sürat yapıp, dikkatsizlikle şerit ihlali yapması sonucu karşı yönden gelen Muhammet Özdemir'in (41) kulandığı 07 RE 454 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, kamyon tarlaya yuvarlandı.Kazada otomobil sürücüsü Alkan kaza yerinde yaşamını yitirirken, kamyon sürücüsü Özdemir yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Özdemir, hastaneye kaldırılırken, Alkan'ın cesedi, otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Muhammet Alkan'ın otomobilinin içindeki içki şişesi dikkat çekti.

Kaynak: DHA