Antalya'da düğün evine ciğer ikramı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düğün evine gelen vatandaşlara, sabah kahvaltısında ciğer pişirilerek ikram ediliyor.

İlçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde Yaşar Alptekin'in düğün evinde de ciğer pişirilerek gelen misafirlere ikram edildi. Mevlit ve düğün sahibi tarafından küçük ve büyükbaş hayvan ciğerleri hazırlanıyor. Ardından kuşbaşı et ve ciğerle hazırlanan kahvaltı, gelen misafirler ikram ediliyor. Beğiş ve Datköy sakinlerine has olan bu gelenek, özellikle düğünde hizmet edecek kişilerin ağırlanması ve yemek ikram edilmesiyle doğan asırlık gelenek, yeni kuşaklar tarafından da sürdürülüyor. Ciğer ustası Mehmet Tunç ve aşçı Ekrem Alptekin tarafından pişirilen ciğer, gelen misafirlere ikram edildi. - ANTALYA