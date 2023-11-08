Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre deprem, saat 15.39 sıralarında Korkuteli ilçesinde meydana geldi. Yerin 95 metre altında gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.5 olarak ölçüldü.