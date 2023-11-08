Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
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Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre deprem, saat 15.39 sıralarında Korkuteli ilçesinde meydana geldi. Yerin 95 metre altında gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.5 olarak ölçüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa