Saniye Caran kimdir? CHP Antalya Korkuteli Belediye Başkan Adayı Saniye Caran kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Antalya Korkuteli Belediye Başkan adayı ise Saniye Caran. Saniye Caran kimdir? Saniye Caran nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

SANİYE CARAN KİMDİR?

Saniye Caran, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Antalya Korkuteli Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.