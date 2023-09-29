ATSO Başkanı Ali Bahar, Korkuteli'de üyelerle bir araya gelerek Korkuteli OSB'nin önemini vurguladı ve bölgeye yapılacak yatırımlardan bahsetti. Ayrıca, Korkuteli ilçesinde ticari başarı elde eden üyelere ödüller takdim edildi.

ATSO Başkanı Ali Bahar ve yönetimi, Korkuteli'nde üyelerle buluştu. Başkan Bahar, ATSO tarafından hayata geçirilen ve 750 bin metrekarelik bir alana sahip olan Korkuteli OSB'yi gurur kaynağı olarak nitelendirerek, "Yapacağımız bu büyük yatırımın, istihdama ve bölgemize katkısını sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Karma OSB'ye dönüştürdüğümüz alanımızda, kent ve ülke ekonomisi için yeni bir cazibe merkezi oluşturduk. Bölgemizde hayat geçecek ilk fabrikamızı heyecanla bekliyoruz" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Korkuteli Üye Buluşmaları çerçevesinde ATSO üyesi iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, Korkuteli ilçesi 2022 yılı ticari bilanço büyüklüğüne göre Gelir ve Kurumlar Vergisi kategorilerinde dereceye giren üyelere ödülleri takdim edildi.

"Sözümüzü tuttuk"

ATSO Korkuteli Üye Buluşmaları toplantısının açılışını gerçekleştiren Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Oda seçimlerinden önce sizlere verdiğimiz bir söz vardı, sizinle buluşacağız, sizleri dinleyeceğiz dedik. Bugün gerçekten bu organizasyonu gerçekleştirmekten, sözümüzü tutmaktan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu. Korkuteli ilçesinin inovatif bir ilçe olduğuna dikkat çeken Başkan Bahar, "Bize göre artık şehir birleşiyor. Korkuteli gerek yayla turizmi gerek içerisinden çıkardığı markalarla Antalya'nın en önemli ilçelerinden biri olabileceğini bize hissettiriyor. Ki bu itibarla, Korkuteli'nin sorunlarına, temsiline buranın mülki amiri, belediye başkanı kadar bir sivil toplum kuruluşu olarak ilgi göstereceğimizi açıkça ifade ediyorum" dedi.

"Antalya teşvik ve hibelerde 5'inci bölge olsun"

Türkiye'de teşvik ve hibelerden faydalanma konusunda Antalya'nın turizm ve tarım organizasyonundan kaynaklı olarak birinci bölge olduğunu belirten Başkan Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak biz bu bölge sisteminin de artık şehirler olarak değil, ilçeler olarak revize edilmesini devletimizden talep ediyoruz. Antalya'nın Kemer, Gazipaşa, Manavgat, Alanya gibi ilçeleri teşvik ve hibelerde belki birinci sırada olabilir ama Elmalı, Korkuteli, Akseki gibi ilçelerimizin birinci bölge olmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Teşvik ve hibe alma konusunda 5'inci bölge olmamız, bunlardan faydalanmamızı daha kolay hale getirecektir. Kuzey ilçelerimiz neden bunlardan faydalanmıyor, gündeme getiriyoruz. Burada 900'e yakın ATSO'ya kayıtlı üyemiz bulunmakta. Biz bugün bir ilki ve ilk dokunuşu gerçekleştiriyoruz Bundan sonra da kopmayacağımızı söylüyoruz."

Karar vermenin ve uygulamanın zor işler olduğunu kaydeden Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, "Başkanımıza Korkuteli için teşekkür ediyorum, şu anda oradaki altyapının yapıldığını göreceksiniz. Bundaki en büyük katkı Sayın ATSO Başkanımız Ali Bahar ve yönetim kurulu üyelerinde. Ankara'da arkadaşlarımız var güçleriyle çalışıyor. Bu geceyi tertip eden başkana teşekkür ediyoruz. Deprem dolayısıyla yaptıkları yardımlar için ATSO ve esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. Üretmek insanları özgür kılar" diye konuştu.

Toplantı, Korkuteli ilçesi 2022 yılı ticari bilanço büyüklüğüne göre Gelir ve Kurumlar Vergisi kategorilerinde dereceye giren üyelere ATSO Başkanı Ali Bahar ve protokol üyeleri tarafından plaketleri takdim edildi. - ANTALYA