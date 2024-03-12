Sadık Önal kimdir? MHP Antalya Korkuteli Belediye Başkan Adayı Sadık Önal kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Antalya Korkuteli Belediye Başkan Adayı Sadık Önal kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Sadık Önal kimdir? MHP Antalya Korkuteli Belediye Başkan Adayı Sadık Önal nereli? Detaylar haberimizdedir…

SADIK ÖNAL KİMDİR?

Sadık Önal, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Antalya Korkuteli Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.