Antalya Büyükşehir Belediyesi Çocuklar İçin Oyun Parkı Yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Finike Arif, Kumluca Sarıcasu ve Korkuteli Tatköy mahallelerinde çocuklar için oyun parkı yaptı. Parklar, çocukların eğlenceli vakit geçirebileceği oyun alanları ve oturma alanlarıyla donatıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Finike Arif, Kumluca Sarıcasu ve Korkuteli Tatköy mahallelerinde çocuklar için oyun parkı yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Finike Arif Mahallesi'ne çocukların eğlenceli vakit geçirebilmeleri için yeni bir oyun parkı yaptı. Arif Mahalle muhtarının talebi üzerine harekete geçen Büyükşehir ekipleri, bölgenin sosyal alan ihtiyacını karşılamak için çalışma başlattı. Zemin düzenlemesi yapılan parkın içerisinde çocuk oyun alanı ve oturma alanları bulunuyor.

TALEP YERİNE GELDİ

Çocuklar başta olmak üzere mahalle halkı adına Antalya Büyükşehir Belediye'sine teşekkür eden Arif Mahalle Muhtarı Zülfikar Tangut, "Mahallemizde çocuklarımızın sosyalleşebileceği ve eğlenebileceği bir yer bulunmuyordu. Yeni bir oyun parkı yapılması için talebimizi iletmiştik. Bu güzel oyun parkımızın mahallemize kazandırdığı için Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kumluca'nın Sarıcasu Mahallesi'nde de çocuklar için oyun park grubu kurulumu gerçekleştirdi. Korkuteli Tatköy Mahallesi'nde bulunan muhtarlık binasının arkasında bulunan boş alana da Büyükşehir ekipleri tarafından oyun parkı yapıldı.