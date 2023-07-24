Antalya'da Kenevir ve Esrar Operasyonu: 248 Kök Kenevir ve 33 Gram Esrar Ele Geçirildi

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 248 kök kenevir bitkisi ve 33 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheliyi tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde ve ormanlık alanlarda yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 248 kök kenevir bitkisi ve 33 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 şüpheli şahsın ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiklerinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin adreslerinde ve ormanlık alanlarda arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda; 248 kök kenevir bitkisinin ve 33 gram kubar esrar maddesinin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklandığı diğer şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - ANTALYA