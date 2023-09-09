Antalya'da Kalp Rahatsızlığı Geçiren Yaşlı Adam Hava Ambulansıyla Sevk Edildi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kalp rahatsızlığı geçiren yaşlı adam, hava ambulansıyla Antalya'ya sevk edildi.

Korkuteli'nde kalp rahatsızlığı yaşayan Refik K. (81), acil olarak Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından tam donanımlı bir hastaneye sevkine karar verildi. Antalya'ya sevk edilmesi kararlaştırılan Refik K., ambulansla getirildiği Korkuteli 100. Yıl Atatürk Stadyumu'ndan Sağlık Bakanlığının 112 Hava ambulansı ile alınarak tedavi için Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine gönderildi. - ANTALYA