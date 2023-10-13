Antalya Büyükşehir Belediyesi Çiftçilere Makine ve Tohum Desteği Sağlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, makine ve tohum destekleriyle çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Korkuteli'nin Taşkesiği Mahallesi'ne silajlık mısır tohumu ve silaj yapma makinesi hibe eden Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin kışlık kaba yem ihtiyaçlarının üretimine katkı sağlıyor. Yapılan destekle Taşkesiği'nde 100 dönüm arazide yaklaşık 900 ton silajlık mısır üretildi.

Yerelden kalkınma ilkesiyle çiftçilere yönelik ata tohum buğdayı, fidan ve fide desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Korkuteli Taşkesiği Mahallesi'nde 100 dönüm arazide silajlık mısır tohumu desteğinde bulundu. Yetişen mısırların hasat aşamasında çiftçilerin talebi doğrultusunda silaj yapma makinesi hibesinde de bulunan Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin makine için kullanacağı maliyeti ortadan kaldırdı. Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan silaj makinesi desteği ile hasat işlemleri de daha verimli ve hızlı bir şekilde gerçekleşti. Yapılan destekle 100 dönüm araziden yaklaşık 900 ton silajlık mısır üretildi. Çiftçiler, Başkan Muhittin Böcek'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"TOHUM VE MAKİNE DESTEKLERİYLE ÜRETİME KATKI SAĞLIYORUZ"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ziraat Mühendisi İffet Yurtsever, silajlık mısır ve tarım aletleri destekleriyle çiftçilerin üretimine katkı sağladıklarını söyledi. Yurtsever, "Daha önce tohumlarını hibe ettiğimiz silajlık mısır hasadındayız. Yine hibe olarak verdiğimiz silaj yapma makinesi ile çiftçilerimiz hasatlarını kolaylıkla yapıyor. Çiftçilerimize sorduğumuzda sadece taban gübresi kullandıklarını ve farklı bir ilaç ve gübreleme yapmadıklarını söylüyor bu da maliyetin ciddi anlamda düşmesi demek. Çiftçilerimizin maliyet açısından önemli bir kalem olan kaba yem ihtiyaçlarını sağladığımız desteklerle düşürmek için çalışmalarımızı ve desteklerimizi aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

ÇİFTÇİNİN ÜRETİM MALİYETİ CEBİNE KALDI

Taşkesiği Muhtarı Mehmet Öz, Başkan Muhittin Böcek'ten silaj makinesi desteği talebinde bulunduklarını taleplerinin kısa sürede gerçekleştiğini söyledi. Öz, "Silaj makinesi maliyetli bir makine daha önce kiralama usulü ile işlerimizi yaptırıyorduk. Dönümde bize 1000 TL'ye maliyeti oluyordu. Makine talebi ardından ekecek mısırımız yoktu. Tohum istedik yine kırmadı. Çiftçinin, köylünün dostu olan Muhittin Böcek Başkanımız hem makineyi verdi hem de silajlık mısır tohumu verdi. Hasadımızı gerçekleştirdik ürünlerimiz çok kaliteli çok mutluyuz. Hayvanlarımıza fenni yem veriyorduk. Bunun maliyeti yılda 250-300 bin lirayı buluyordu. Ama bu sene gönderilen tohum ve makine ile bu maliyeti sıfıra indirdik. Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"DESTEKLERDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ"

Mısır hasadını yerinde inceleyen 76 yaşındaki İbrahim Gülbahar, yapılan desteklerden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Gülbahar, "Muhittin Böcek, bu memlekete çok yararlı işler yaptı. Silaj makinesi de gönderdi ona çok selamlar gönderiyorum" dedi.